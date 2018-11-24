عبد الله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية الدومينيكان

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ميغيل فارغاس مالدونادو وزير خارجية جمهورية الدومينيكان.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بديوان عام الوزارة في أبوظبي، بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات، وجمهورية الدومينيكان، في كافة المجالات، منها السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والثقافية والطاقة المتجددة، كما استعرض الجانبان، القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة مالدونادو، مؤكداً أن دولة الإمارات والدومينيكان، ترتبطان بعلاقات متميزة، وهناك حرص مستمر، على تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات.

من جانبه، أكد مالدونادو، تميز العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات والدومينيكان، والحرص المستمر على تعزيزها في العديد من المجالات.

وفي ختام اللقاء، وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وميغيل فارغاس مالدونادو، على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين، ومذكرة تفاهم لإنشاء فريق عمل تشجيع الاستثمار والسلاسل الإنتاجية، ومذكرة تفاهم بين أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، ونظيرتها في الدومينيكان.