وقعا 4 مذكرات تفاهم

عبد الله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية الدومينيكان

  • السبت 24, نوفمبر 2018 في 10:15 م
  • سمو الشيخ عبد الله بن زايد خلال استقباله وزير خارجية الدومينيكان
    سمو الشيخ عبد الله بن زايد خلال استقباله وزير خارجية الدومينيكان
بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال استقباله، ميغيل فارغاس مالدونادو وزير خارجية الدومينيكان، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات.
الشارقة 24 – وام:
 
استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ميغيل فارغاس مالدونادو وزير خارجية جمهورية الدومينيكان. 
 
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بديوان عام الوزارة في أبوظبي، بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات، وجمهورية الدومينيكان، في كافة المجالات، منها السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والثقافية والطاقة المتجددة، كما استعرض الجانبان، القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة مالدونادو، مؤكداً أن دولة الإمارات والدومينيكان، ترتبطان بعلاقات متميزة، وهناك حرص مستمر، على تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات.
 
من جانبه، أكد مالدونادو، تميز العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات والدومينيكان، والحرص المستمر على تعزيزها في العديد من المجالات.
 
وفي ختام اللقاء، وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وميغيل فارغاس مالدونادو، على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين، ومذكرة تفاهم لإنشاء فريق عمل تشجيع الاستثمار والسلاسل الإنتاجية، ومذكرة تفاهم بين أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، ونظيرتها في الدومينيكان.