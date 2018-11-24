تعيين حمد بوعميم رئيساً للاتحاد العالمي لغرف التجارة

الشارقة 24 – وام:

عين الاتحاد العالمي لغرف التجارة سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي رئيساً للاتحاد، وذلك في خطوة تعكس الدور الاقتصادي العالمي المتنامي للإمارات عامة ودبي خاصة ومكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك عقب اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد العالمي لغرف التجارة التي عقدت في دبي مؤخراً، حيث سيتسلم بوعميم منصبه الجديد بداية العام 2019 ولفترة تستمر ثلاث سنوات.

وسيكون بوعميم مسؤولاً خلال فترة ولايته عن نشاطات الاتحاد الذي يشكل المنصة البارزة لغرف التجارة العالمية للتواصل والتعاون حول مختلف المسائل ذات العلاقة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص.

ويخلف بوعميم السلوفاكي بيتر ميهوك رئيس غرفة تجارة وصناعة سلوفاكيا في رئاسة الاتحاد العالمي لغرف التجارة، ويعتبر ثاني عربي يتقلد هذا المنصب المرموق بعد اللبناني معالي عدنان القصار.

وتقدم بوعميم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، معتبراً أن هذا الإنجاز هو حصيلة رؤية سموه الحكيمة التي نقلت دبي إلى العالمية وجعلت اسمها مرادفا للتميز والإبداع.

ولفت بوعميم إلى ان نجاح غرفة دبي في احتلال هذا المنصب الهام هو إنجاز يحسب لقائد وفر بيئة حاضنة للابتكار وسخر كل الإمكانات لكي تحافظ دبي على ريادتها في عالم المال والأعمال .

يشار إلى أن عدد غرف التجارة المنضوية تحت مظلة الاتحاد تبلغ أكثر من 12 ألف غرفة تجارة حول العالم.