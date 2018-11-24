"الأرصاد": طقس غائم الأحد وفرصة سقوط أمطار

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، الأحد، غائماً جزئياً بوجه عام وتتكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ثم تتكاثر السحب تدريجياً غرباً خاصة على البحر والجزر ليلاً ويحتمل سقوط الأمطار.

وتكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً على البحر والمناطق المكشوفة تكون مثيرة للغبار والأتربة مع تدني الرؤية الأفقية، وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحياناً خاصة على البحر والمناطق المكشوفة .

والخليج العربي متوسط – مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 42:13 والمد الثاني عند الساعة 26:03 والجزر الأول عند الساعة 20:47 والجزر الثاني عند الساعة 08:01 وفي بحر عمان: متوسط – مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:11 الثاني عند الساعة 23:52، والجزر الأول عند الساعة 16:51 والجزر الثاني عند الساعة 05:42 .