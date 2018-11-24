شرطة فرنسا تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين في الشانزليزيه

الشارقة 24 - رويترز:

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين في باريس الغاضبين من ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون في ثاني مطلع أسبوع يشهد احتجاجات "السترات الصفراء" في أنحاء فرنسا.

وبحلول منتصف النهار، تجمع نحو 5 آلاف محتج في شارع الشانزليزيه، حيث وقعت اشتباكات مع الشرطة التي تم إرسالها لمنعهم من الوصول إلى قصر الإليزيه القريب.

ويعارض المحتجون الضرائب التي طرحها ماكرون العام الماضي على الديزل والبنزين لتشجيع الناس على التحول لاستخدام وسائل نقل أقل ضرراً للبيئة، وبالتزامن مع فرض الضريبة، قدمت الحكومة حوافز لشراء سيارات كهربائية أو صديقة للبيئة.