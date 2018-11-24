أمل القبيسي تستقبل الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية

الشارقة 24 – وام:

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي سعادة لي شي الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية في الإمارات.

وتم خلال اللقاء استعراض الدور الحيوي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات والمبادرات المبتكرة التي اطلقت بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى توظيف العلوم التكنولوجيا الحديثة والطاقات الواعدة لأبناء الوطن وفق أسس راسخة وخطط مدروسة لرسم مستقبل أفضل لأجيال المستقبل وتعزيز مكانة الإمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل على تنظيم ودعم وتنمية قطاعات المعرفة والصناعة في الدولة فضلا عن التطور الذي يشهده قطاع التعليم والتعليم العالي الذي تعتبره الدولة منذ تأسيسها أحد أهم الاستثمارات في المستقبل.

وأكدت معالي الدكتورة امل القبيسي إلى أن لدى دولة الامارات العربية المتحدة رؤية واضحة تجاه المستقبل في أن تكون الامارات من أفضل 10 دول في التميز والقدرة التنافسية والابتكار في جميع المجالات وأفضل 10 دول في العالم خلال السنوات الأربع القادمة في مؤشرات التنمية البشرية والمستدامة.