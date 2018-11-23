سفير الدولة يبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع كازاخستان

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى أستانا، بيبوت أتامكولوف وزير الصناعات الدفاعية والجوية الفضائية في كازاخستان، بحضور وفد من ممثلي الشركات الإماراتية، ومدراء الإدارات بوزارة الصناعات الدفاعية في كازاخستان، ورؤساء الشركات الكازاخية للصناعات العسكرية.

شهد اللقاء، بحث فرص جديدة، لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال الصناعات العسكرية.

كما بحث الطرفان، إمكانية التعاون بين الشركات الإماراتية والشركات الكازاخية للصناعات العسكرية، مشيرين إلى حرصهما المشترك، على تبادل الخبرات التي اكتسبها الجانبان، في مجال صناعات الدفاع.