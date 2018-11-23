محمد الشرقي يشهد حفل العرس الجماعي الـ 19 في الفجيرة

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي مساء الجمعة، حفل العرس الجماعي الـ 19 الذي أقيم لـ 100 شاب وشابة في إمارة الفجيرة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبرعاية سمو ولي عهده تزامناً مع احتفالات الدولة بـ "عام زايد" وباليوم الوطني الـ ،47 وذلك في قاعة الشيخ خليفة بالفجيرة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أن مبادرة إقامة الأعراس الجماعية هي نموذج لثقافة الخير والعطاء التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وكرستها من بعده القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الاعلى حكام الإمارات، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تسهم في ترسيخ روابط الأخوة والتكافل الاجتماعي وتحث على ثقافة تسهيل الزواج .

وبارك سمو ولي العهد للعرسان ولأسرهم متمنياً للجميع حياة أسرية سعيدة ومستقرة تسودها المودة والرحمة، مشيداً بالجهود التي بذلتها لجنة العرس الجماعي في الفجيرة لتحضير متطلبات هذه الفعالية وتجهيزها.