سعيد بن طحنون يحضر أفراح الحمادي والبلوشي وبن عيدس الراشدي

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، الخميس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم ناصر أحمد الحمادي بمناسبة زفاف نجلها "إبراهيم" إلى كريمة موسى شافي محمد البلوشي، وذلك بقاعة هيلي بمدينة العين.

كما حضر معالي الشيخ سعيد بن طحنون في صالة زاخر بمدينة العين الحفل الذي أقامته عائلة سهيل مسلم بن عيدس الراشدي بمناسبة زفاف نجلها "عبد الله" إلى كريمة حمد محمد بن عيدس الراشدي.

حضر الحفلين، عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وحشد كبير من المدعوين وأهل وذوي العرسان والمهنئين وسط مشاركة الفرق بالأهازيج الشعبية وعروض العيالة واليولة التي جسدت معاني الانتماء للوطن .