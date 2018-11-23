محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاسي والكتبي

الشارقة 24 - وام:

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حفل الاستقبال الذي أقامه السيد سالم راشد المقعودي الفلاسي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة السيد عتيج علي الكتبي.

وحضر الحقل الذي أقيم في قاعة الرمال للاحتفالات على طريق دبي -العين عصر الجمعة سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من أبناء القبائل و أعيان البلاد وأقارب العروسين .

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقبيلتي الفلاسي والكتبي أفراحهما، متمنياً للعروسين حياة أسرية مستقرة مكللة بالسعادة والبنين.