طقس السبت صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

الشارقة 24 – وام:

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس، السبت، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 18 إلى 30 كم/ س تصل إلى 40 كم/ س أحياناً، والموج في الخليج العربي يكون متوسطاً مضطرباً أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:13 والمد الثاني عند الساعة 36:02 والجزر الأول عند الساعة 20:07 والجزر الثاني عند الساعة 07:26.

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:28 والمد الثاني عند الساعة 23:11 والجزر الأول عند الساعة 16:09 والجزر الثاني عند الساعة 04:54 .