الرميثي يطلع على الجهود التطويرية في إدارة المتابعة الشرطية

الشارقة 24 – وام:

اطلع معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي على أهم الخطط و المبادرات التطويرية في إدارة المتابعة الشرطة والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع .

وأكد الرميثي خلال زيارته إدارة المتابعة الشرطة والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع، حيث كان في استقباله العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير الإدارة، وعدد من الضباط، اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة و مساعيها المستمرة للارتقاء بمنظومة العمل التطويري بما ينعكس إيجابياً على تعزيز مسيرة الأمن والأمان وفق أفضل الممارسات المتقدمة عالمياً.

ووجه الرميثي بتقديم التسهيلات كافة للمتعاملين في إنجاز معاملاتهم ونشر الإيجابية والسعادة بينهم وتفقد سير العمل والمشاريع والجهود المبذولة ضمن برنامج تخفيض النقاط المرورية، وآليات الرعاية اللاحقة للأحداث والنزلاء بعد الإفراج عنهم، وتدابير الخدمة المجتمعية، وإجراءات المراقبة الإلكترونية، وبرامج التدريب والتأهيل وتفعيل الشراكات المؤسسية والمجتمعية من أجل تطوير آلية العمل وتقديم أفضل الخدمات.

واستمع قائد عام شرطة أبوظبي إلى شرح عن الهيكل التنظيمي ومهام واختصاصات الأفرع والأقسام وأهداف الإدارة بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع والوقاية من الجريمة ومكافحة الظواهر الإجرامية والحد منها.

تأتي الزيارة في إطار حرص معاليه على متابعة سير العمل بمختلف القطاعات والإدارات بشرطة أبوظبي والوقوف على أداء العاملين، وجودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين وآليات تطويرها.