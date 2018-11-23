زوجة "هيدجز": بريطانيا تعمل بدأب للإفراج عن زوجي

الشارقة 24 – رويترز:

أفادت زوجة البريطاني المسجون مدى الحياة في الإمارات بتهمة التجسس، الخميس، أن بريطانيا تفعل كل ما بوسعها للإفراج عن زوجها ماثيو هيدجز، جاء ذلك بعد اجتماع الزوجة مع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت.

وذكرت دانييلا تيجادا للصحفيين، في بيان مقتضب، أنها تقدر اجتماع وزير الخارجية بها في هذه المرحلة الحاسمة من حياة زوجها.

من جانبه، أفاد وزير خارجية بريطانيا، أنه أجرى محادثات بناءة مع نظيره الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بشأن الأكاديمي البريطاني هيدجز.

وأكدت دولة الإمارات أن هيدجز تلقى معاملة عادلة وإنها عازمة على حماية العلاقة الاستراتيجية مع بريطانيا.