خليفة بن طحنون يزور أسر الشهداء في العين

الشارقة 24 – وام:

واصل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، يوم الخميس، جولته في زيارة أسر وذوي الشهداء، حيث زار عدداً من أسر الشهداء في مدينة العين، للاطمئنان على أحوالهم وأوضاعهم، ومتابعة احتياجاتهم، في إطار زياراته التفقدية، التي شملت أسر الشهداء في مختلف مناطق وإمارات الدولة.

ونقل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، إلى أسر الشهداء وذويهم، خلال زياراته منازلهم، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لهم بدوام السعادة.

وأعلن إٔن هذه الزيارات تأتي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للالتقاء بأسر الشهداء، والاطمئنان على أحوالهم، وتسخير الإمكانات كافة لهم، وتلبية احتياجاتهم ومتابعة شؤونهم.

وتبادل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، الأحاديث الودية، مع أسر الشهداء، واطلع على أحوالهم واطمأن على أوضاعهم، مؤكداً أن المكتب يعمل على ضمان تسخير الإمكانات كافة، لخدمة أبناء الشهداء وذويهم.

من جانبهم، أعرب أسر وذوو شهداء الوطن عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين ما تقدمه القيادة الحكيمة للمواطنين وأبناء الشهداء وذويهم، من رعاية واهتمام ومتابعة، كما عبروا عن فخرهم بأبنائهم شهداء الوطن الأبرار، وما قدموه لأجل رفعة وطنهم.