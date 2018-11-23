محمد بن حمد الشرقي يفتتح المقر الجديد لمنطقة الفجيرة التعليمية

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة تواصل العمل الجاد، في دفع مسيرة التعليم في الدولة، ليبلغ مستوى رفيعاً، يرتقي إلى المأمول منه، في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات، في كافة المجالات، ويواكب خططها المستقبلية.

وثمن سموه، الحرص الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة، تجاه دعم التعليم وتطويره، والتأسيس لبيئة تعليمية تتمتع بمعايير عالمية المستوى.

جاء ذلك، خلال قيام سمو ولي عهد الفجيرة، يرافقه معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، يوم الخميس، بافتتاح المقر الجديد لإدارة منطقة الفجيرة التعليمية.

وقام سمو ولي العهد وصحبه، بجولة في أرجاء المقر الجديد، حيث تعرف على مكونات المبنى، وما يحتويه من تجهيزات حديثة ومرافق، كما تفقد سموه قسم سعادة المتعاملين، وهنأ الموظفين فيه على حصولهم على تقييم "4 نجوم"، بحسب نتائج تصنيف مراكز سعادة المتعاملين في الحكومة الاتحادية للعام 2018.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بالجهود التي يبذلها موظفو إدارة منطقة الفجيرة التعليمية في الارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بها.

حضر افتتاح المقر الجديد، سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، وسعادة عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، وسندية عبد الرحمن السماحي مدير إدارة منطقة الفجيرة التعليمية، وعدد من مسؤولي الفجيرة وموظفي المنطقة التعليمية.