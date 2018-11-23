هزاع بن زايد: فرحة كبيرة تغمر الإمارات بزيارة ولي العهد السعودي

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية الشقيقة، قلبان يخفقان في جسد واحد.

وأضاف سموه، "معاً سنبقى أبداً نحتفي بإرثنا التاريخي، ونواجه تحديات الحاضر ونصنع أمجاد المستقبل".

وأوضح سموه، في تصريحات له بمناسبة الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لدولة الإمارات، يوم الخميس، أن فرحة كبيرة تغمر الإمارات، قيادة وشعباً، في استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي لا يحل ضيفاً ولا زائراً، بل هو من أهل الدار.