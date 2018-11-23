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هزاع بن زايد: فرحة كبيرة تغمر الإمارات بزيارة ولي العهد السعودي

  • الجمعة 23, نوفمبر 2018 في 1:33 ص
  • سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
    سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
أعلن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الإمارات، تعيش فرحة كبيرة، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للدولة.
الشارقة 24 – وام:
 
أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية الشقيقة، قلبان يخفقان في جسد واحد.
 
وأضاف سموه، "معاً سنبقى أبداً نحتفي بإرثنا التاريخي، ونواجه تحديات الحاضر ونصنع أمجاد المستقبل".
 
وأوضح سموه، في تصريحات له بمناسبة الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لدولة الإمارات، يوم الخميس، أن فرحة كبيرة تغمر الإمارات، قيادة وشعباً، في استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي لا يحل ضيفاً ولا زائراً، بل هو من أهل الدار.