محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان العلاقات الأخوية الإماراتية-السعودية

الشارقة 24 – وام:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل مواصلة تنميتها، ودعمها في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال جلسة المحادثات، التي جرت في أبوظبي، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى بلده الثاني دولة الإمارات، معرباً عن اعتزازه بروابط العلاقات الأخوية التاريخية المتينة، التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، مسار تطور التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والذي يرتكز على دعائم ومقومات متعددة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة.

كما بحث سموهما، مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى التحديات والتهديدات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها، على أمن شعوبها واستقرارها، إلى جانب بحث عدد من القضايا التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، تمثل نموذجاً استثنائياً، يحتذى للعلاقات الأخوية بين بلدين تجمع بينهما وشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا، وفي ظل الاحترام المتبادل والإرادة المشتركة لترسيخ هذه العلاقات، والارتقاء بها في المجالات كافة، لتعبر عن طموحات شعبيهما في التنمية والرفاه والازدهار.

وأوضح سموه، أن علاقات البلدين الشقيقين تمضي إلى الأمام بقوة وثقة، بفضل حكمة ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، ورؤيتهما الثاقبة.

وأضاف سموه، أن البلدين يمثلان نموذجاً للتكامل والتوافق وتطابق الرؤى والمواقف إزاء مختلف المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وهما يخطوان خطوات استراتيجية مهمة بأبعاد أكثر عمقاً وقوة، تهدف إلى إسعاد مواطنيهما ورفاهيتهم.

وأشار سموه، إلى أن مسار العلاقات الإماراتية - السعودية شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، ترجمت في تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك في المجالات كافة، فيما أضاف إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي خلال شهر مايو من عام 2016، لبنة قوية إلى هذه العلاقات، خاصة أن المجلس يستهدف توطيد العلاقات الثنائية، عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة.

وأكد سموه، أن المملكة العربية السعودية، تقوم بدور محوري في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، وتقود الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوبها، إلى جانب مساعيها الحميدة المتواصلة، لتحقيق السلام والأمان في مختلف مناطق العالم.

وتمنى سموه لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، التوفيق والنجاح في إنجاز المشروعات الحضارية الطموحة، التي تجسد آمال الشعب السعودي الشقيق، في غد مشرق رخاء ورفاهية وازدهاراً.

وأكد الجانبان في ختام لقائهما، حرصهما على تعزيز الشراكة الإماراتية ــ السعودية الاستراتيجية، التي تتميز بالشمولية، تنموياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً، إلى جانب موروثها التاريخي والروابط المتجذرة بين شعبي البلدين، ما يدفعها إلى المضي قدماً، نحو آفاق أوسع ويمنحها بعداً استراتيجياً في معالجة التحديات، مشددين على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة، وصولاً لتحقيق رؤية البلدين، في تعزيز مكانتهما في المجالات كافة، الاقتصادية والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

وشدد الجانبان، في ختام محادثاتهما، على أن الشراكة القوية بين البلدين، تمثل إضافة وركيزة رئيسية للأمن العربي المشترك، خاصة في ظل ما تتميز به سياسة البلدين على المستوى الإقليمي أو العالمي، من توجهات ومواقف حازمة وواضحة، في مواجهة التحديات والتهديدات التي تشهدها دول المنطقة، سواء فيما يتعلق بخطر التطرف والإرهاب وضرورة التصدي للجماعات التخريبية، التي تسعى لتقويض أسس الاستقرار في دول المنطقة، أو بشأن جهودهما الهادفة إلى تنسيق المواقف العربية، إزاء قضايا المنطقة المختلفة وكيفية التعامل الفاعل والبناء معها.

حضر جلسة المباحثات، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

كما حضر المباحثات، كل من معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي بأبوظبي، ومعالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي، ومعالي رياض عبد الرحمن المبارك رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة محمد بن مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.

وحضر الجلسة أيضاً، الوفد المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وضم كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي السعودي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن نايف وزير الداخلية، ومعالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي محمد بن عبد الملك آل شيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومعالي عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية، ومعالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام، ومعالي المهندس محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي خالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، وسعادة سعود بن فهد السويلم القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من الأمراء وكبار المسؤولين.