9.3 مليون نسمة عدد سكان الإمارات بنهاية 2017

الشارقة 24 – وام:

بلغ العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، 9 ملايين و304 آلاف و277 نسمة، بحسب السجلات الإدارية، وذلك لغاية يوم 31 ديسمبر2017 .

وأعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن نسبة نمو إجمالي عدد السكان بلغت 2% عن العام 2016، وأن نسبة الذكور بلغت 69% من إجمالي عدد السكان، بما يوازي 6415942 نسمة، مقابل 31% من الإناث وبما يوازي 2888335 نسمة.

وتعتبر دولة الإمارات، من الدول التي بدأت الاعتماد على السجلات الإدارية الوطنية لإحصاءات السكان، لما في ذلك من مزايا عديدة، مثل الاستفادة القصوى من البنية التحتية في عالم تكاملية الأنظمة الإلكترونية، وجاهزية السجلات الإدارية، والربط الحكومي الموحد على مستوى الدولة، بالإضافة إلى الدقة في النتائج وآنية الحصول الوقتي للنتائج، ومرونة إتاحة ونشر البيانات.

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، التزام الهيئة تجاه رؤيتها، والتي هي المعرفة من أجل الازدهار، وذلك عبر العمل الدؤوب والمتواصل، لتطوير منهجيات العمل الإحصائي، والارتقاء بها، وبما يتماشى مع أحدث الأنظمة والمعايير الدولية المتبعة في الدول الحديثة، وأنه بفضل تعاون ودعم شركاء الهيئة في حكومة دولة الإمارات كشفت النقاب عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات لعام 2017.