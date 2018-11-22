شرطة أبوظبي تنفي ما تداوله الإعلام حول قضية مقتل عربي

الشارقة 24:

نفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، المعلومات غير الحقيقية، والتي نقلت صورة غير دقيقة، لأحداث قضية مقتل عربي، على يد عربية، من الجنسية نفسها، والتي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تناقلته بعض الصحف ووسائل الإعلام المحلية، ما أعطى للواقعة الحقيقية، أبعاداً اتسمت بالخيال أكثر من الواقع، والإضافات غير المنطقية والواقعية المتنافية، مع القصة الحقيقية للواقعة، ما يؤثر على مجرياتها حالياً أمام النيابة والقضاء .

وأوضح مصدر مسؤول بشرطة أبوظبي مختص بالتحقيق في القضية، أنه وبالتدقيق على الواقعة، اتضح عدم صحة ما تم تداوله، وإضافة بيانات غير حقيقية للواقعة، ومن ذلك نفي قيام السيدة العربية، "بإطعام أجزاء من جسده لعمال بعد الشروع في قتله".

ودعت شرطة أبوظبي، كافة أفراد المجتمع، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، إلى عدم نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة، وضرورة تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وانتظار البيانات المعتمدة الصادرة عن جهات الاختصاص، قبل الإقدام على نشر، مثل هذه الأخبار التي تضر بالأمن المجتمعي.