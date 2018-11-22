ولي عهد السعودية يصل إلى الدولة ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

الشارقة 24 – وام:

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى البلاد، يوم الخميس، في زيارة رسمية للدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

وجرت لصاحب السمو الملكي ولي عهد السعودية، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني للمملكة العربية السعودية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

وصافح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين، الذين رحبوا بزيارته للدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عدداً من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي.