ولي عهد السعودية يصل إلى الدولة ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

الشارقة 24 – وام:
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى البلاد، يوم الخميس، في زيارة رسمية للدولة.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.
وجرت لصاحب السمو الملكي ولي عهد السعودية، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني للمملكة العربية السعودية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.
وصافح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين، الذين رحبوا بزيارته للدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عدداً من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي.
وكان في استقبال صاحب السمو الملكي ولي عهد السعودية، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.
كما كان في الاستقبال، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي بأبوظبي، ومعالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي، ومعالي رياض عبد الرحمن المبارك رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة محمد بن مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.
فيما ضم الوفد المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي السعودي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن نايف وزبر الداخلية، ومعالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي محمد بن عبد الملك آل شيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومعالي عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية، ومعالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام، ومعالي المهندس محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي خالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، وسعادة سعود بن فهد السويلم القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين.