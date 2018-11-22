سفير الدولة يحضر اجتماع رئيس كازاخستان مع رؤساء البعثات الدبلوماسية

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، الاجتماع السنوي، للرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى كازاخستان، والذي أقيم بالقصر الرئاسي "أق أوردا"، في العاصمة أستانا.

وتحدث الرئيس الكازاخي، في خطابه الذي ألقاه خلال اللقاء، عن السياسة الداخلية لبلاده الرامية إلى تحسين رفاهية المواطنين، وتوفير التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى الإنجازات الدبلوماسية التي أحرزتها كازاخستان، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتطرق إلى أولويات سياسة كازاخستان الخارجية.

وفي نهاية الاجتماع، التقى سعادة السفير الجابر، الرئيس نور سلطان نزار باييف، وتبادل معه الحديث حول الجوانب الرئيسة، للعلاقات المتميزة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان.