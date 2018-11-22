الإمارات تنظم احتفالاً رسمياً باليوم الوطني 2 ديسمبر المقبل

الشارقة 24:

تنظم دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء يوم الثاني من شهر ديسمبر المقبل، احتفالاً رسمياً باليوم الوطني الـ 47، بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، وذلك تحت شعار "هذا زايد.. هذه الإمارات".

وسيتضمن الاحتفال، عرضاً بصرياً مبتكراً يحتفي ويكرّم حياة وإرث الوالد المؤسس لدولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بالإضافة إلى الذكرى السابعة والأربعين لاتحاد الإمارات.

ويبدأ العرض في تمام الساعة السادسة مساءً، على أن تفتح أبواب مدينة زايد الرياضية في الساعة الثالثة بعد الظهر، حيث يبلغ سعر تذكرة الدخول 60 درهماً لكل شخص، و50 درهماً لكل شخص من مجموعة مكونة من 4 أشخاص أو أكثر، من مواطني ومقيمي وزوار الدولة، ويمكن شراء هذه التذاكر عن طريق ticket master، أو إحدى فروع virgin megastore، بالإضافة إلى توفر خدمة "صف وتنقل".

ولمن يود الحصول على المزيد من المعلومات، حول الحفل والخدمات المتوفرة، عليه زيارة الموقع الإلكتروني للحفل،www.uaenationalday.ae أو شبكات التواصل @officialuaend.