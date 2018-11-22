مجلس الوزراء: احتفالات اليوم الوطني من 25 - 28 نوفمبر

الشارقة 24 – وام:

اعتمد مجلس الوزراء احتفالات اليوم الوطني الـ 47 للوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، في الفترة من 25 الى 28 نوفمبر، على أن يتم إحياء ذكرى يوم الشهيد الخميس 29 نوفمبر.

ويمكن للوزارات والجهات الاتحادية تحديد أي من الأيام في الفترة ما بين يومي الأحد والأربعاء للاحتفال باليوم الوطني، ويتم تخصيص يوم الخميس لإحياء ذكرى يوم الشهيد فقط.

وتتضمن فعاليات إحياء ذكرى "يوم الشهيد " يوم الخميس 29 نوفمبر تنكيس الأعلام الساعة الثامنة صباحاً، ووقفة دقيقة الدعاء الصامت في الساعة 11:30 تتبعها مراسم رفع علم الدولة مصحوباً بالسلام الوطني، في كل المؤسسات والدوائر الحكومية على مستوى الدولة.