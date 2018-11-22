حاكم عجمان يوجه بتقديم منح دراسية للطلبة المسلمين في كينيا

الشارقة 24 – وام:

وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتقديم منح دراسية جامعية بشكل سنوي، لعدد من الطلبة المسلمين في كينيا بجامعات الإمارة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان صباح الخميس، د. يوسف عبد الرحمن نزيبو، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في كينيا، والوفد المرافق له، وضم عبد اللطيف شعبان مدير عام 0المجلس الأعلى الإسلامي الكيني، ومحمد عبد المطلب هاشم الزنجباري، الرئيس السابق للجمعية الزنجبارية في الإمارات، وحسن عبد الله حسن وعدداً من المسؤولين.

واطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، على برامج وعمل ومشاريع المجلس الأعلى الإسلامي الكيني، ودوره في نشر تعاليم الدين الإسلامي، في مختلف المدن والقرى والأحياء في جمهورية كينيا .