محمد بن زايد يبحث ورئيس وزراء فرنسا تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الأربعاء، في باريس، إدوارد فيليب رئيس وزراء جمهورية فرنسا الصديقة، وعدداً من رجال الأعمال الفرنسيين.

بحث الجانبان، خلال اللقاء، الذي جرى بقصر ماتنيون بباريس، وحضره سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، علاقات الصداقة المتميزة والتعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاستثمارية والسياسية، وحرصهما على الدفع بأوجه التعاون والعمل المشترك إلى آفاق أرحب.

وتبادل سموه ورئيس الوزراء الفرنسي، وجهات النظر حول المستجدات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بترسيخ قيم السلام والتسامح والحوار والتعايش المشترك، بين مختلف الشعوب وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تقوية الشراكة القائمة مع الجمهورية الفرنسية الصديقة، في المجالات كافة، واستثمار الفرص المتاحة لتوسيع وتنويع آفاق التعاون بين البلدين، خاصة في المجالين الاقتصادي والتنموي.

وأضاف سموه، خلال لقائه، رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتبنى رؤية تنموية طموحة تقوم على الابتكار والتعليم النوعي والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وخلق اقتصاد مبني على المعرفة، ما من شأنه فتح مجالات واسعة، لتعزيز التعاون الإماراتي – الفرنسي خاصة في مختلف المجالات.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.