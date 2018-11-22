إعادة تعيين لانا نسيبة رئيسة مشاركة لمفاوضات إصلاح مجلس الأمن

الشارقة 24 – وام:

أعادت ماريا فيرناندا إيسبينوزا غارسيز رئيسة الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، تعيين سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، رئيسة مشاركة للمفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن.

وأعلنت إيسبينوزا إعادة تعيين السفيرة نسيبة، والرئيس المشارك الجديد السفير كريستيان براون الممثل الدائم للكسمبورغ لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البند المتصل بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه.

وأعربت سعادة السفيرة نسيبة، في تصريحات لها بهذه المناسبة، عن تشرفها بقبول دعوة رئيسة الجمعية العامة، لمواصلة المشاركة في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية، إلى جانب السفير براون.