حمدان بن زايد يتفقد موقع مهرجان الظفرة التراثي بمدينة زايد

الشارقة 24 – وام:

تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، موقع مهرجان الظفرة التراثي، في مدينة زايد، واطلع على آخر الاستعدادات لانطلاق المهرجان، خلال ديسمبر المقبل.

ووجه سموه، خلال زيارته المنصة الرئيسة لسباقات الهجن، بتوفير كافة الخدمات والإمكانات، لإنجاح السباقات التي تقام في ميدان سباق الهجن، وتقديم كافة الخدمات للمتسابقين والمشاركين والجمهور.

وثمن سموه، الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة الهجن، التي أصبحت من التقاليد السنوية الأصيلة، التي تعزز مكانة الهوية الإماراتية لدى أبناء الدولة، وتحث الشباب على التمسك بماضيهم العريق، وتغرس في نفوسهم حب التراث والمحافظة عليه.

من جانب آخر، زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، المواطنين سعيد بن رصاص المنصوري، وغانم محمد سالمين المزروعي، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة .

ورحب المواطنان، بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربا عن سعادتهما وأفراد أسرتهما وأبناء المنطقة، بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية، التي تعكس عمق العلاقات الحميمة، التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم، وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية، في المشروعات التي تهم المواطنين.

رافق سموه خلال الزيارة، سعادة سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة محمد علي الشدي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة، وسعادة العقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين.