"الاتحادية للرقابة النووية" تؤكد حرصها على بناء القدرات الإماراتية

الشارقة 24 – وام:

أكد كريستر فيكتورس مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حرص الدولة على بناء القدرات الإماراتية الوطنية، في قطاع الطاقة النووية، حيث تلتزم الهيئة بأداء دورها في هذا الصدد، باعتباره جوهر ضمان استدامة القطاع، وتعمل على توفير فرص طويلة الأجل للإماراتيين في الهيئة، من خلال التدريب والتطوير .

وأوضح فيكتورس، على هامش الإحاطة الإعلامية، التي عقدتها الهيئة، يوم الأربعاء، في مقرها بأبوظبي، أن هذه الجهود أسفرت عن وصول نسبة الموظفين الإماراتيين في الهيئة، إلى أكثر من 65% من إجمالي الموظفين البالغ عددهم 235 موظفاً.

وأعرب عن افتخاره بتخريج مجموعة من الموظفين، بعد حصولهم على شهادة اعتماد "مشغل مفاعلات أول"، حيث يساعد هذا البرنامج التدريبي الموظفين، على اكتساب المعرفة عن إدارة وتشغيل غرفة التحكم في محطة الطاقة النووية.