محمد بن زايد يلتقي طلبة الإمارات الدارسين بفرنسا

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، عدداً من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الفرنسية.

وتعرف سموه، خلال اللقاء، إلى تخصصات الطلاب والطالبات وأوضاعهم الأكاديمية، وحثهم على الجد والاجتهاد، لتحقيق التفوق في مسيرتهم العلمية، من أجل الإسهام مع بقية إخوانهم الطلبة، في تعزيز مسيرة دولة الإمارات ونهضتها.

وأكد سموه بأنهم سفراء دولة الإمارات في الخارج، وجسور التواصل والتلاقي لنقل الصورة المشرفة لوطنهم إلى الشعوب والأمم الأخرى، وقيم التسامح والتعايش التي يتحلى بها شعب الإمارات، إضافة إلى إبراز مستوى التقدم والتطور الحضاري والإنساني الذي وصلت إليه الدولة، في الميادين كافة.

وأعرب سموه، عن اعتزازه وسعادته بلقاء أبناء الوطن والاطمئنان على أحوالهم، مؤكداً أنهم وكل طلبة دولة الإمارات في الداخل والخارج، محل اهتمام قيادة الدولة التي لن تدخر جهداً في توفير السبل والوسائل الكفيلة بدعمهم ومساعدتهم، على بذل مزيد من الجهد والمثابرة، لتحقيق أهدافهم العلمية والمعرفية وطموحات وطنهم في تميزهم.

من جانبهم، أعرب الطلبة عن بالغ سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معاهدين سموه على أن يكونوا عند حسن ظن قيادة الدولة وثقتها الغالية بهم، في تحصيلهم أعلى الدرجات العلمية والأكاديمية للإسهام بدور فاعل وكفاءة في مسيرة نهضة الوطن وتقدمه.

وعبروا عن جزيل شكرهم وتقديرهم لما توفره لهم الدولة، من خدمات ودعم شامل لمواصلة مسيرتهم بكل باجتهاد ويسر.

حضر اللقاء، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.