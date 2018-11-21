"التعاون" يُشيد بمبادرة "إمداد" الإماراتية-السعودية لدعم اليمن

الشارقة 24 – وام:

أشاد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مبادرة "إمداد"، لسد فجوة الاحتياج الإنساني في الجمهورية اليمنية .

وأوضح الزياني في تصريح، يوم الأربعاء، أن هذه المبادرة الإنسانية الخيرة، التي قامت بها كل من السعودية والإمارات، خطوة مهمة، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ومساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، وسوف يستفيد منها حوالي 12 مليون يمني متضرر من جراء الحرب، التي فرضتها ميليشيات الحوثي بانقلابها على السلطة الشرعية.

ونوه الأمين العام لمجلس التعاون، بالجهود الإنسانية النبيلة التي تبذلها دول المجلس، للوقوف مع الشعب اليمني ونصرته، داعياً منظمات الإغاثة الإنسانية الحريصة على مصلحة الشعب اليمني، إلى تكثيف جهودها لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وإجبار الحوثيين على وقف مصادرة مساعدات الإغاثة، وتسهيل إيصالها إلى كافة المناطق المتضررة، في المحافظات اليمنية.