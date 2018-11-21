عبد الله بن زايد ولودريان يبحثان تعزيز العلاقات الإماراتية الفرنسية

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، في باريس.

بحث الجانبان، خلال اللقاء، الذي عقد في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فرنسا، سير العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وفرنسا، والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات، ومنها التجارية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والطاقة المتجددة.

وتبادل الجانبان، وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في اليمن وليبيا، وجهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة وتاريخية مع فرنسا، مشيراً إلى الحرص المستمر على تعزيزها، وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات.

من جانبه، أعلن جان إيف لودريان، أن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لبلاده، مشيراً إلى أن البلدين الصديقين يربطهما علاقات ثنائية متميزة، ويحرصان دائماً على تعزيز الجهود، لتنمية أوجه التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.

وعقب اللقاء، شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ولودريان، التوقيع على اتفاقية تزويد خدمات طبية لمواطني دولة الإمارات في فرنسا، بين دائرة الصحة في أبوظبي، والمستشفى الأميركي في باريس.

وقع الاتفاقية نيابة عن الدائرة، سعادة محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة، وعن المستشفى أوليفر بوسك نائب رئيس المستشفى.

كما شهدا التوقيع على اتفاقية تزويد خدمات طبية لمواطني دولة الإمارات في فرنسا، بين دائرة الصحة في أبوظبي، ومستشفى ومؤسسة مستشفى باريس.

وقع الاتفاقية نيابة عن الدائرة، سعادة محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة، ومن جانب المستشفى سعادة فابريك فرييل مديرها العام .

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقيتين، معالي علي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عضو المجلس التنفيذي، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، ومحمد إسماعيل السهلاوي نائب سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية.

وحضر من الجانب الفرنسي، موريس غوردومونتات الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والسفير باتريك مايسونيف المسؤول عن محاربة الإرهاب.