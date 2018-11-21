الإمارات تبحث تطوير قطاع الثروة السمكية بالساحل الغربي في اليمن

الشارقة 24 – وام:

أكد سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على دعم القطاعات الحيوية، وتلبية المتطلبات الضرورية، في المناطق اليمنية المحررة، خاصة دعم قطاع الثروة السمكية، وذلك ضمن حزمة من المشاريع الإماراتية الجديدة، لإعادة إعمار مناطق الساحل الغربي.

جاء ذلك، خلال لقائه، عدداً من ممثلي وزارة الثروة السمكية اليمنية، لبحث آليات دعم هذا قطاع الحيوي، وتطوير البنى التحتية، إضافة إلى الوقوف على احتياجات الصيادين بالساحل الغربي، وذلك بحضور علي راجح مستشار وزير الثروة السمكية اليمني، وخالد الشمسي رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر، وعلي بن شبا رئيس الاتحاد التعاوني السمكي، والدكتور الحسن علي طاهر محافظ الحديدة، ومحمد القمزي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي.

وبحث المجتمعون، آليات دعم المشاريع الحالية والمستقبلية للصيادين، على الساحة اليمنية، خاصة في الساحل الغربي، وزيادة الإنتاج السمكي، إضافة إلى تفعيل دور مكاتب الثروة السمكية.

وأكد الجانبان، أهمية تخصيص أماكن مجهزة في أسواق الأسماك، لأسر الشهداء اليمنيين، والأشد احتياجاً، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة، ويضمن توفير حياة كريمة لهذه الأسر.

وأشاد مستشار وزير الثروة السمكية اليمني، بالدعم الإماراتي المستمر، للقطاعات الحيوية والتنموية على الساحة اليمنية، خاصة مشاريع الصيادين، وتأهيل البنى التحتية على امتداد الساحل الغربي، والتي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية، التي خلفتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، جراء حربها العبثية ضد الشعب اليمني.

من جانبه، أعلن رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر، أن المشاريع المزمع تنفيذها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في قطاع الثروة السمكية، تساهم بشكل كبير في عودة حركة الصيد مرة أخرى، وتأمين مصدر رزق منتظم للصيادين.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قد أطلقت حزمة من المشاريع، لإعادة إعمار مناطق الساحل الغربي، بتكلفة 107 ملايين و100 ألف درهم، منها مشاريع دعم الصيادين.