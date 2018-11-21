النائب العام: المؤبد لمتهم بريطاني في حكم قابل للطعن

الشارقة 24 – وام:

أعلن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، نطقت يوم الأربعاء، بالحكم على المتهم ماثيو هيدجز، بريطاني الجنسية، بمعاقبته بالسجن المؤبد، عن الاتهامات المنسوبة إليه، بعد أن اعترف المتهم أمام المحكمة، بالتهم التي وجهتها إليه النيابة العامة، بناءً على أدلة قانونية، أسفرت عنها التحقيقات القضائية، التي أجرتها معه، واعترف خلالها بالتفصيل بالجرائم التي ارتكبها، في ظل ضمانات كاملة، لحقوق المتهم، أثناء إجراء تلك التحقيقات، وفقاً للدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلاً عن متابعة ممثلين لسفارة دولته.

وأوضح النائب العام، في تصريح له بشأن الحكم، في القضية رقم 96 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة، أن المتهم مثل أمام هيئة المحكمة، بحضور ممثلين عن السفارة البريطانية، خلال جلسات المحاكمة السابقة، واستنفد خلالها وسائل الدفاع كافة، وبعد أن أبدى محاميه كافة أوجه الدفاع، وبعد الرجوع للمتهم، وهي إحدى الضمانات الدستورية لحق المتهم، في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة، طبقاً لدستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، قررت المحكمة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للنطق بالحكم فيها لجلسة اليوم.

وأضاف النائب العام، أن الحكم الذي صدر يوم الأربعاء، لا يعد حكماً نهائياً، إذ يجوز للمتهم الطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، ويترتب على طعنه إعادة محاكمته مجدداً، بما في ذلك بحث الأدلة ضده، وكافة أوجه دفاعه والاستماع له ولمحاميه، وهي إحدى أهم الضمانات لعدالة المحاكمات، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لدستورها وقوانينها.