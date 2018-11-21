"الهلال" يدعم مراكز غسيل الكلى في شبوة اليمنية بوقود "الديزل"

الشارقة 24 – وام:

زودت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مراكز الغسيل الكلوي في مناطق عزان وعتق وبيحان بمحافظة شبوة اليمنية، بـ 36 ألف لتر من وقود الديزل، لتلبية احتياجات تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة، بهذه المنشآت الطبية، وذلك في اطار حرصها على استمرار خدماتها الإنسانية، المقدمة لمرضى الفشل الكلوي.

وأكد سلطان النعيمي، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة، أن دعم مراكز الغسيل الكلوي في محافظة شبوة، يأتي استمراراً لجهود الهيئة على الساحة اليمنية، مشيراً إلى أن شحنة وقود الديزل ليست الأولى من نوعها، بل سبق وأن رفد الهلال الأحمر الإماراتي تلك المراكز بكمية مماثلة، بجانب أدوية علاجية ومحاليل للمراكز الواقعة في مدن ميفعة وعتق وبيحان.