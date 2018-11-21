"الوطني" يؤكد أهمية التعاون لدعم ومتابعة تنفيذ مؤشرات التنافسية العالمية

الشارقة 24 – وام:

أكد المجلس الوطني الاتحادي، أهمية التعاون والتنسيق، بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لدعم ومتابعة الأداء الحكومي، في تنفيذ مؤشرات التنافسية العالمية، وحث الجهات الحكومية المسؤولة، على سرعة إصدار القوانين التشريعات المطلوبة، لدورها المهم في تحسين وضع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

جاء ذلك، خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها يوم الثلاثاء، في مقره في أبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وناقش خلالها موضوع "التنافسية والإحصاء".

وطالب المجلس في توصياته، التي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس لإعادة صياغتها، بدعم الخطط التشغيلية وبرامج العمل، لتنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والإسراع في تبني نظام ربط إلكتروني لضمان تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة والجهات الاتحادية والجهات المحلية، وتطوير البنية المتكاملة للإحصاء الوطني وفق المعايير والمواصفات العالمية، والعمل على توحيد نظام إحصائي موحد وشامل من الهيئة وتوزيعه على جميع المراكز الإحصائية الاتحادية والمحلية، وضمان الموارد المالية اللازمة لهذه الأنظمة؛ حتى يتسنى للهيئة الحصول على التقارير المطلوبة لضمان دقتها وجودتها.

وتركزت مناقشات أعضاء المجلس على: الخطة الاستراتيجية للتنافسية ومدى مواءمتها مع رؤية الامارات 2021 وما بعد، ودور الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تطوير التشريعات لدعم الجانب الإحصائي والتنافسي للدولة، وفي تحفيز المؤسسات والوزارات فيما يخص التنافسية، وفي وضع نظام موحد لاستخلاص البيانات الإحصائية، والتي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية، وفي الربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار.

حضر الجلسة، معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وسعادة عبد الله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء .

وأشادت معالي الدكتورة القبيسي، في كلمة لها، بنتائج اللقاء المهم بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدة دعم المجلس الوطني الاتحادي لقيادتنا الحكيمة في مواقفها الوطنية الداعمة للسعودية.

ووجهت سعادة عزة سليمان بن سليمان سؤالاً إلى معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، حول "إن تقديم منتج ثقافي متميز يشمل مجالات الإبداع الإنساني المختلفة ويساهم في تنمية المعرفة بشتى أنواعها، ويثري الحياة الثقافية، يحتاج إلى نزول الوزارة إلى الميدان الثقافي والتعرف على هموم ومتطلبات المثقفين والجمهور، فما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن؟".

وورد إلى المجلس رسالة طلبت فيها معالي الوزيرة تأجيل السؤال إلى جلسة قادمة، نظراً لارتباطات مقررة مسبقاً.