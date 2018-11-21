حسين الحمادي: نسعى لترسيخ نظام تعليمي يؤهل الطلبة لوظائف المستقبل

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن تطوير المنظومة التعليمية، يعني تطوير كل مراحل التعليم، بحيث يكون لدينا نظام تعليمي عصري قادر على تنمية مهارات الطلبة، وبناء أجيال المستقبل، التي تمتلك المهارات والقدرات التي تمكنهم من وظائف المستقبل.

وأشار معاليه، إلى أن الوزارة تسعى إلى تقديم نموذج عصري للمدرسة الإماراتية، للمساهمة بإيجابية في نشر المعرفة، ومن أجل بناء منظومة تعليمية مرنة وشمولية ومستدامة.

وأضاف معاليه، أن دولة الإمارات تحرص على أن تكون منظومة التعليم مواكبة للتغيرات المتسارعة التي ترتبط بالثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال العمل على تشجيع الابتكار التكنولوجي، باعتباره العامل الرئيس في التعامل مع هذه التغيرات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه، خلال انطلاق أعمال المؤتمر السنوي التاسع للتعليم لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الذي يعقد تحت عنوان "تعليم متطور لعالم متغير.. استراتيجية التعليم لدولة الإمارات العربية المتحدة"، وتستمر أعماله لمدة يومين، بحضور العديد من القيادات التربوية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة والخبراء والعاملين في مجالات التعليم من داخل الدولة وخارجه، إضافة إلى لفيف من الباحثين والأكاديميين.

وكانت أعمال المؤتمر، قد انطلقت بكلمة افتتاحية، أكد خلالها سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم، وذلك من منطلق إيمانها بأنه الأساس الذي تقوم عليه نهضته وتعمل في هذا الصدد، على تعزيز دور التعليم، من أجل إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على التعامل مع أحدث تكنولوجيات العصر.