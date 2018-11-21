تفاهم بين "صواب" و"التعاون الإسلامي" لمواجهة التطرف

الشارقة 24 – وام:

وقع مركز "صواب" المبادرة الإماراتية الأميركية المشتركة لمكافحة بروباغندا المتطرفين عبر شبكة الإنترنت وتعزيز البدائل الإيجابية، مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الإسلامي، لتنسيق الجهود لمواجهة التطرف، وبث قيم الاعتدال والوسطية.

وقع مذكرة التفاهم، في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي .

ويضفي الاتفاق، الذي يأتي الآن على شكل مذكرة تفاهم، الطابع الرسمي على التفاعل الإيجابي المتبادل، ويعزز العلاقة القائمة بين مركز "صواب"، ومنظمة التعاون الإسلامي، على المستويين الاستراتيجي والعملي، على حد سواء.

وسيتبادل الطرفان، بموجب مذكره التفاهم، المعارف والبيانات والتقييمات والتحليلات لمكافحة الفكر المتطرف بشكل أكثر فعالية، إلى جانب إجراء الدراسات المشتركة، والتعاون في المشاريع والحملات المشتركة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية .