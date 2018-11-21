"أم الإمارات" تعلن نتائج جائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة

الشارقة 24 – وام:

شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، الاحتفال الذي أقيم بقصر الإمارات في أبوظبي، مساء الثلاثاء، للإعلان عن جائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة.

وحضر الاحتفال، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيخات وصاحبات السمو الملكي الأميرات من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأصحاب المعالي الوزراء والوزيرات وكبار المسؤولين بالدولة.

وأعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في كلمة ألقاها بالنيابة، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن تحويل "جائزة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة"، في الأعوام المقبلة إلى جائزة دولية، تتيح المجال فيها أمام مشاركات واسعة من الجهات التي تعنى بشؤون الطفل من مختلف دول العالم، مؤكدة سموها أن دولة الإمارات بهذه الخطوة الرائدة، تكرس مكانتها كمرجعٍ أساسيٍ وحاضنة لأفضل الممارسات الدولية في مجال الأمومة والطفولة.

وأوضحت سموها، أن دولة الإمارات اهتمت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بجميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الأمهات والأطفال، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قد افتتح الاحتفال بكلمة أثنى فيها على سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث أكد سموه، أنها حملت ما كان يجول بخاطر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، حيث كانت المرأة بالنسبة لها عماد الأسرة والمجتمع .

وأوضح أن سمو "أم الإمارات"، تعزز المسيرة في المجتمع بدعمها المرأة الإماراتية التي أصبحت اليوم هي الفائزة وعلى كافة الأصعدة، فهنيئاً للإماراتيين بسمو الشيخة فاطمة الحريصة على إسعاد شعب الإمارات، وأضاف أن سموها هي نبض الإمارات وهي "أم الفرسان".