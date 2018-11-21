البرلمان الدولي للتسامح: زايد مثال رائع للقيادة المتسامحة

الشارقة 24 – وام:

كرّم البرلمان الألباني، والبرلمان الدولي للتسامح والسلام، في العاصمة الألبانية تيرانا، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ووقف أعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام، خلال الجلسة الثانية، التي عقدت في القاعة الرئيسة للبرلمان الألباني، تقديراً لمؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإسهاماته ومبادراته، في مجال التسامح والسلام حول العالم.

ودعا تاولانت بلا الرئيس الحالي للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، خلال الجلسة التي عقدت، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، الحضور من رؤساء وممثلي البرلمانات والمؤسسات الإقليمية والدولية، إلى الوقوف تكريماً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأضاف أنه في هذا التاريخ الخاص للغاية "اليوم الدولي للتسامح"، يقف أعضاء البرلمان الألباني، والبرلمان الدولي للتسامح والسلام، تكريماً لشخصية تاريخية وقيادة وطنية ودولية تؤمن بشدة بأهمية التسامح والسلام، ومارست ذلك على نطاق واسع في بلادها، وفي جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن المغفور له الشيخ زايد، قدم للعالم مثالاً رائعاً للقيادة المتسامحة الحقيقية.

وأوضح بلا، أنه في عام زايد، يحتفي البرلمان اليوم، بالإرث الدائم للشيخ زايد، كرجل سلام روج لفضائل التسوية وعقلانية الحوار والتسامح، في جميع أنحاء العالم.