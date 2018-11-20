محمد بن زايد يغادر عمان

الشارقة 24 – وام:

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الثلاثاء، عمان بعد زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أجرى خلالها محادثات مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.

وكان في وداع سموه، لدى مغادرته مطار الملكة علياء في عمان، الملك عبد الله الثاني.

وضم الوفد المرافق لسموه، خلال الزيارة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسعادة مطر الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.