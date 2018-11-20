بحضور محمد بن زايد.. صندوق خليفة يبرم اتفاقية لتمويل المشاريع في الأردن

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، يوم الثلاثاء، في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان، توقيع اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة ولي العهد في الأردن، لدعم وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في المملكة، بقيمة 100 مليون دولار أميركي.

وقع الاتفاقية، كل من سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، والدكتور فواز حاتم الزعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد في الأردن.

وتهدف الاتفاقية، إلى دعم ريادة الأعمال، وتمكين سلسلة من المشاريع الريادية، للمساهمة في تعزيز الجهود الحكومية الأردنية الهادفة، إلى إيجاد اقتصاد مستقر ومتوازن، يعزز التنمية الاقتصادية في المملكة.

وتستهدف الاتفاقية، تمويل نحو 22 ألف مشروع على مدى خمس سنوات، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع بتوفير ما يقارب 28 ألف فرصة عمل دائمة للشباب الأردنيين، وتم تخصيص نحو 47% من إجمالي المشاريع الممولة للمرأة، وتستحوذ المناطق الريفية على نحو 40% من إجمالي نسبة التمويل.

وأوضح سعادة النويس، أن الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة ولي العهد، تجسد عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار سعادته، إلى أن التمويل يهدف إلى دعم جهود الحكومة الأردنية في التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية وتمكينها، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام أصحاب المهارات والإمكانات الريادية الإبداعية لتحقيق طموحاتهم، وتأسيس مشاريعهم الخاصة، التي ستسهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني في المملكة الأردنية الهاشمية، فضلاً عن المساهمة في تنمية المناطق الريفية في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

من جهته، أشاد الدكتور الزعبي، بالدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للأردن، والمساندة الكاملة في المجالات كافة، والتركيز على أولويات احتياجات الشعب الأردني، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتنموية، مؤكداً أن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين مثال يحتذى في العلاقات الأخوية.

حضر مراسم تبادل الاتفاقية، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة مطر الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

كما حضرها من الجانب الأردني، الأمير فيصل بن الحسين، والدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء، وأيمن الصفدي وزير الخارجية، ومنار الدباس مستشار الملك مدير مكتب الملك، والفريق الركن محمود فريحات رئيس هيئة الاركان المشتركة، واللواء عدنان الجندي مدير المخابرات العامة، ومهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار، ومحمد العسعس مستشار الملك للشؤون الاقتصادية، وفواز حاتم الزعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، وجمعة العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الإمارات.