ملك الأردن يمنح محمد بن زايد قلادة الحسين بن علي

الشارقة 24 – وام:

منح الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قلادة الحسين بن علي، وهي أرفع وسام في المملكة الأردنية الهاشمية يهدى للملوك ورؤساء الدول والحكومات، وذلك تقديراً وتثميناً لدور سموه في دعم علاقات الأخوة والتعاون المشترك، بين البلدين الشقيقين على الصعد كافة.

جاء ذلك، خلال مراسم خاصة، أقيمت يوم الثلاثاء، في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان، خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تعميق هذه العلاقات ودفعها إلى مستويات أرفع من التعاون والتكامل والتنسيق بين البلدين.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لعاهل المملكة الأردنية الهاشمية، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها، مؤكداً سموه أن العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي أسسها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طلال، رحمهما الله، ماضية بعزيمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والملك عبد الله الثاني، وحرصهما المشترك على الدفع بها لبلوغ أعلى المراتب والمستويات.

حضر المراسم، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة مطر الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

كما حضرها من الجانب الأردني، الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء، وأيمن الصفدي وزير الخارجية، ومنار الدباس مستشار الملك مدير مكتب الملك، والفريق الركن محمود فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة، واللواء عدنان الجندي مدير المخابرات العامة، ومهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار، ومحمد العسعس مستشار الملك للشؤون الاقتصادية، وفواز حاتم الزعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، وجمعة العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الإمارات.