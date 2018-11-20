محمد بن زايد والعاهل الأردني يبحثان علاقات البلدين

الشارقة 24 – وام:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

جاء ذلك، خلال جلسة المحادثات الرسمية، التي عقدها سموه والعاهل الأردني، يوم الثلاثاء، في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان، بحضور وفدي البلدين .

واستعرض الجانبان، خلال الجلسة، آفاق ومسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسية، والسبل الكفيلة بتطويرها إلى مجالات أرحب، تسهم في تحقيق أهداف البلدين ورؤاهما المستقبلية وتطلعاتهما.

كما تطرقا إلى الأحداث والتطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم البلدين.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للملك عبد الله الثاني بن الحسين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته للشعب الأردني الشقيق بدوام التقدم والازدهار والتنمية وللعلاقات الإماراتية-الأردنية مزيداً من النماء والتطور في ظل ما يجمع بين البلدين من أواصر المحبة والاحترام، منذ عهد الشيخ زايد والملك حسين، رحمهما الله.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، متانة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسعيهما الدائم إلى تنميتها على مختلف الصعد، مشيراً سموه الى أن العلاقات الإماراتية-الأردنية تاريخية، فيما توفر الروابط القوية التي تجمع بين قيادَتي البلدين الشقيقين وشعبيهما منذ سنوات طويلة، قاعدة واسعة، لتعزيز هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة فيها على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها.

وأعلن سموه، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حريصة على توطيد علاقاتها الأخوية مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتنميتها بما يحقق تطلعاتهما ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات وتهديدات تستهدف أمنها واستقرارها وثوابتها ومكتسباتها.

وأوضح سموه أن الأزمات والتحديات، التي تشهدها المنطقة العربية، تستلزم مواصلة التشاور والتنسيق بين الأشقاء، بما يرسخ ركائز الأمن العربي ويحفظ استقرار المنطقة وشعوبها، مثمناً الدور الذي تؤديه المملكة الأردنية الهاشمية، تجاه قضايا المنطقة وملفاتها، خاصة القضية الفلسطينية وعملية السلام، إضافة إلى جهودها في مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

وأشار سموه، إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، لها دورها المهم والمحوري في قضايا المنطقة العربية والشرق الأوسط، خاصة في ظل ما تتسم به سياسة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، من حكمة واتزان والعمل من أجل المصالح العربية العليا، مؤكداً التوافق الإماراتي-الأردني حول ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك، وتعزيزه في مواجهة التحديات التي تهدد المنطقة.

من جانبه، رحب الملك عبد الله الثاني، بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق إلى بلاده، مشيراً إلى أن زيارة سموه تسهم في ترسيخ العلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتعطي دفعاً قوياً لها على مختلف المستويات.

وحمل العاهل الأردني، خلال اللقاء، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من النمو والتقدم والازدهار، مشيداً بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة المساند للمملكة الأردنية الهاشمية، وشعبها بجانب مواقفها العربية الأصيلة تجاه التحديات التي تمر بها المنطقة.

وأكد الجانبان في ختام محادثاتهما، حرصهما على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين والارتقاء بها الى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك.

كما شددا على أهمية تفعيل الدور العربي الجماعي في مواجهة التحديات والأزمات وتعزيز أمن المنطقة وشعوبها واستقرارها، بجانب ترسيخ مفاهيم السلام والتسامح والحوار الحضاري والتعايش المشترك بين مختلف شعوب العالم ودوله.

ولدى وصول موكب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قصر الحسينية، كان في استقباله سريتا الهجانة والخيالة اللتان قدمتا عروضاً تحية لمقدم سموه .

حضر جلسة المحادثات، معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسعادة مطر الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع .

كما حضرها من الجانب الأردني، الأمير فيصل بن الحسين، والدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء، وأيمن الصفدي وزير الخارجية، ومنار الدباس مستشار الملك مدير مكتب الملك، والفريق الركن محمود فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة، واللواء عدنان الجندي مدير المخابرات العامة، ومهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار، ومعالي السيد محمد العسعس مستشار الملك للشؤون الاقتصادية، وفواز حاتم الزعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، وجمعة عبدالله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة .