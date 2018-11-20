محمد بن زايد يصل إلى الأردن

الشارقة 24 – وام:

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، إلى عمان في زيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه ــ لدى وصوله مطار الملكة علياء ــ الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية على أرض المطار وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة سموه.

ورحب الملك عبدالله الثاني بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معرباً عن سعادته والشعب الأردني بهذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وبدأت المراسم الرسمية بمصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين في الحكومة الأردنية الذين رحبوا بزيارته والوفد المرافق إلى الأردن بعدها صافح العاهل الأردني الوفد المرافق لصاحب السمو ولي عهد أبوظبي.

وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله إلى المنصة الرئيسية حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين ثم تفقد سموه يرافقه الملك عبدالله ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه.

ولدى دخول الطائرة المقلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أجواء الأردن رافقتها طائرات حربية من سلاح الجو الملكي مرحبة بقدوم سموه.