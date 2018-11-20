سيف بن زايد يستقبل شيخ الأزهر الشريف

الشارقة 24 – وام:

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في أبوظبي، الثلاثاء، فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذي وصل إلى الدولة للمشاركة في ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات المنعقد حالياً في أبوظبي.

وتناول سموه الحديث مع ضيف الإمارات فضيلة الأمام الأكبر حول عدد من القضايا ومن بينها أهمية ملتقى تحالف الأديان المنعقد بعنوان "كرامة الطفل في العالم الرقمي" ودور علماء وقادة الأديان في تعزيز جهود حماية الأطفال وفئات المجتمع من أشكال الاستغلال والإساءة كافة.