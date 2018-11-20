"الإمارات للمحامين" توقع اتفاقية مع جمعية "الحقوقيين" بالكويت

الشارقة 24:

وقعت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، اتفاقية تعاون مع جمعية الحقوقيين الكويتية، تهدف إلى تعزيز جهود الشراكة ولتحقيق رؤية الجانبين في المجالات المتعلقة بخدمة المواطنين والحقوقيين، فيما يتعلق بتعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي القانوني.

أبرم الاتفاقية المستشار زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأحمد رزقان الرشيدي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين الكويتية بفندق ماريوت بدولة الكويت.

وجاءت الاتفاقية لتنفيذ استراتيجية "التعاون العلمي القانوني"، بين الطرفين داخل وخارج دولتي الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع إطار فعال لعلاقات الشراكة بين الطرفين، بما يحقق المنفعة المتبادلة، والعمل من أجل تعزيز الثقافة القانونية، ونشر الوعي القانوني على أوسع نطاق من خلال الفعاليات والمشاريع والأنشطة الثقافية.

وأعرب المستشار زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين عن سعادته بالحضور إلى دولة الكويت لتوقيع هذه الاتفاقية، وتمنى أن تعود بالنفع لكلا الجانبين، والمجتمعين الإماراتي والكويتي".

وأكد أن التواصل مع الجمعيات الفعالة في المنطقة، مكسب لكل جمعية تسعى لخلق نشاط فارق وفاعل، سواء كان هذا النشاط بنشر التوعية أو عقد مؤتمرات أو ندوات، على المستويين الإقليمي والمحلي، مشدداً على أن ذلك يعزز الثقافة القانونية والحقوقية في آن واحد.

شهد توقيع الاتفاقية وفد جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وضم كلاً من، المحامي علي مصبح ضاحي أمين السر العام، وعضو مجلس الإدارة، والمحامية إيمان يونس الرفاعي عضو مجلس الإدارة.

ومثل جمعية الحقوقيين الكويتية كلا من حنين محمد الفودري أمين سر الجمعية، وحمدان حمود الحصم أمين الصندوق المساعد.