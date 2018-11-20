محمد بن زايد يعزي في وفاة محمد سعيد المنصوري

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، واجب العزاء في وفاة محمد سعيد خلفان المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.