رسالة من محمد بن زايد لرئيس وزراء ماليزيا

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة خطية إلى دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا تتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ودعوته لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

سلم الرسالة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي خلال استقبال رئيس وزراء ماليزيا له، الإثنين، في العاصمة كوالالمبور.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة ولماليزيا وشعبها الصديق، ولعلاقات البلدين المزيد من التقدم والازدهار.

ورحب دولة مهاتير محمد بزيارة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وحمله خلال اللقاء تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لهما ولدولة الإمارات وشعبها الخير والتقدم والرخاء.