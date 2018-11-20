عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية "الكونغو"

الشارقة 24 – وام:

وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وليونارد شي أوكيتوندو وزير خارجية الكونغو الديموقراطية، خلال استقباله في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، الإثنين، على مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية في إطار علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ليونارد شي أوكيتوندو مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع الكونغو الديموقراطية.