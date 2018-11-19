محمد بن زايد يستقبل الرئيس الشيشاني

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الذي يزور البلاد.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبو ظبي بالرئيس الشيشاني منوهاً سموه بأهمية تعزيز وتطوير علاقات الصداقة مع الشيشان في المجالات التي تعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء عدداً من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب الرئيس الشيشاني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً بتطوير علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.