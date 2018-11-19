بدعم الإمارات.. محافظ الحديدة اليمنية يفتتح مرسى قوارب الصيادين

الشارقة 24 – وام:

افتتح الدكتور الحسن علي طاهر، محافظ الحديدة، مرسى قوارب الصيادين في منطقة القطابا التابعة لمديرية الخوخة في الساحل الغربي لليمن، بعد تأهيله من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ورفده بالمعدات اللازمة.

حضر افتتاح مرسى قوارب الصيادين في منطقة القطابا، سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، وعدد من المسؤولين اليمنيين.

وأكد مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، أن تأهيل وإعادة افتتاح مرسى قوارب الصيادين في منطقة القطابا، يأتي في إطار المشاريع التنموية والخدمية التي تم الإعلان عنها مؤخراً ومنها مشاريع دعم الصيادين.